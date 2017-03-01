Sırrı Sakık görevden alındı

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık İçişleri Başkanlığınca görevinden alındı.

Ağrı Belediye Başkanı BDP'li Sırrı Sakık görevinden alındı. Ağrı Belediye Başkanlığı'na Ağrı Valisi Musa Işın kayyum olarak atandı.

Sakık, 1 Haziran 2014'ten beri Ağrı Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Polat ile 5 belediye meclis üyesi de bir ay önce görevden uzaklaştırılmıştı.