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Şişli Belediyesi cinayetinde firma sahiplerine gözaltı

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Şişli Belediyesi cinayetinde firma sahiplerine gözaltı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın geçtiğimiz yıl makamında öldürülmesiyle ilgili Keten İnşaat sahipleri ve bir çalışanları olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Şişli Belediyesi'nin Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan binasında 18 Temmuz 2016’da yaşanan olayda, Şişli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş makamında tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü saldırgan Şenol Ş.’yi  gözaltına aldı.

CİNAYETİN ARDINDAN RANT ÇIKTI

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, “Para istedim vermedi” diyen  Şenol Ş., sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ancak soruşturma genişetildikçe cinayetin basit bir saldırı olmadığı ortaya çıktı. İmar ve Şehircilikten sorumlu Başkan Yardımcısı  Candaş’ın inşaat rantına geçit vermediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.  Araştırmalarda Keten İnşaat yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i “Azmettiricisini” iddialarıyla tutuklandı.

YENİ GÖZALTILAR VAR

Olayla ilgili tutuklamalar yaşanırken, cinayetin arkasından örgütsel bir yapı çıkması sebebiyle o soruşturma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne devredildi. Organize Polisi cinayetle ilgili yeni delillere ulaştı. O deliller ışığında dün sabah yeni bir operasyon başlattı. Keten İnşaat’ın sahibi Rıza Keten, Selahattin Keten ve iki kardeşin bir çalışanı gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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