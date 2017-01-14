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Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın

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Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi’nde elektrik kontağından yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı, hastaneiçindeki oksijen tüpleri bina dışına çıkarıldı. Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise hastanenin çocukbölümünde jenaratör kaynaklı bir yangın çıktığı, itfaiyenin müdehalesi ile söndürüldüğü, duman tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

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