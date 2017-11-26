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Sivasspor-Trabzonspor 1-2 (Maç Özeti)

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Sivasspor-Trabzonspor 1-2 (Maç Özeti)
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yendi... 8 maç sonra dış sahada kazanan Bordo-Mavili ekip bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış oldu.

13. Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti: Kendi yarı sahasının sağ tarafında topla buluşan Fabian Castillo savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz'a doğru nefis bir ara pası gönderdi. Burak Yılmaz ceza sahası sağ çapraz köşesinden uzak köşeye doğru sert bir şut gönderdi ve topu filelerle buluşturdu.

32. dakikada Sivasspor, Muhammet Demir ile skoru eşitledi: Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde top bir anda Muhammet Demir'in önünde kaldı. Golcü futbolcu düzgün bir vuruşla topu Onur'un yanından filelere gönderdi. Öte yandan 219 gün sonra golle tanışan Muhammet Demir, eski takımı Trabzonspor'a attığı gol sonrası sevinmedi.

Mücadelenin ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı. 

83. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti: Kucka'nın ceza sahası dışından sert vurduğu top direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Dame N'Doye'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Okay Yokuşlu kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor bu galibiyetin ardından 19 puana yükseldi. 2 haftadır kazanamayan Sivasspor ise 19 puanda kaldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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