Bugünkü YENİÇAĞ »

Sivassporlu Berkan Ercan beyin kanaması geçirdi

»
Sivassporlu Berkan Ercan beyin kanaması geçirdi
Sivasspor’un U-21 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Ercan, antrenman sonrası takım otobüsünün otomatik kapısının başına çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde meydana geldi. Futbolcu 21 yaşındaki Berkan Ercan’a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün otomatik kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle düşerek kafasını yere vurdu. Başından yaralanan Berkan Ercan, takım arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalede Berkan Ercan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan futbolcunun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Sivassporlu Berkan Ercan beyin kanaması geçirdiSivassporlu Berkan Ercan beyin kanaması geçirdiFenerbahçe Giuliano ile anlaştıFenerbahçe Giuliano ile anlaştıSumudica: ‘Komandolar gibi çıkıp, onları öldürüp, geri geleceğiz’Sumudica: ‘Komandolar gibi çıkıp, onları öldürüp, geri geleceğiz’Galatasaray’dan Arda Turan hamlesiGalatasaray’dan Arda Turan hamlesiSoldado Fenerbahçe'ye imzayı atıyorSoldado Fenerbahçe'ye imzayı atıyorAziz Yıldırım: ‘TFF’nin istifa etmesi lazım, beceriksizler’Aziz Yıldırım: ‘TFF’nin istifa etmesi lazım, beceriksizler’Herkes bu fotoğrafları konuşuyor!Herkes bu fotoğrafları konuşuyor!Süper Kupa'nın sahibi Real MadridSüper Kupa'nın sahibi Real MadridAziz Yıldırım'dan transfer açıklamasıAziz Yıldırım'dan transfer açıklamasıTransferinin ardından Sneijder'den ilk açıklamaTransferinin ardından Sneijder'den ilk açıklama
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti