Sivas’ta Destici’ye referandum protestosu

BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu’nun memleketi Sivas’ta yaptığı toplantıda partililer tarafından protesto edildi.

BBP’de referandum krizi büyüyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kalesi olarak bilinen Sivas’ta protesto edildi. Sivas il divanında partililerle bir araya gelen Destici konuşmasının sonlarına doğru, bir kısım partili tarafından “evet diyeceksen, istifa edeceksin” sözleriyle protesto edildi.

İYİ DÜŞÜNEREK KARAR VERECEĞİZ

Destici, il divanında referanduma ilişkin “Kararımızı verirken, devletimizin varlığını, milletimizin birliğini, ümmetin geleceğini ve içinde bulunduğu şartları düşüneceğiz. Ve ondan sonraki kendi partimiz ve siyasi hareketimizin ne getiriyor ne götürüyor bakacağız” ifadelerini kullandı.

“EVET DERSEK DE DİMDİK DERİZ”

Kararlarını kamuoyuna açıkladıklarında yalpalamadan, dimdik duracaklarını belirten Destici, “Peki 16 Nisan’dan sonra ne olacak kardeşim? Yine yok. Dolayısıyla ben hareketimi birilerine payanda falan yaptıracak değilim. Benim bu hareketim Türkiye’nin en asil hareketi. Duruşu en net olan hareketi. Dolayısıyla biz hayır dersek de adam gibi hayır deriz, kendimize özgü duruşla… Evet dersek de kimseye yalpalamadan, kimsenin gösteremediği duruşla evet deriz. Şundan emin olun ki ‘evet’imiz de de ‘hayır’ımız da da hiçbir Büyük Birlik Partilinin yüzü yere eğilmez. Tam tersine dimdik şekilde, davasını da anlatır, hareketini de anlatır” dedi.

PARTİLİLERDEN PROTESTO: “EVET DİYECEKSENİZ İSTİFA EDİN”

Destici’nin konuşmasının sonlarına doğru salondaki bazı partililer konuşmaya tepki gösterdi. “Evet verecekseniz istifa edin” diyen BBP’li yöneticiler şunları söyledi:

“Biz anlatamayız. Başkanım çıktınız evet dediniz, bitiriyorsunuz evet diyorsunuz, sabahtan beri başka bir şey demiyorsunuz. 25 Mart’tan önce Hayır çıkacak yoksa istifa edilecek. 99 kişi hayır dedi, bir kişi evet dedi, o da sizsiniz.”

Destici’ye gösterilen tepkiye salondan da destek gelmesi dikkat çekti.

YİK BAŞKANI ÖZNUR “HAYIR” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, çok sert bir açıklamayla “hayır” diyeceklerini belirtmişti.

Öznur’un açıklamasından saatler sonra BBP Genel Merkezi, Öznur’un görüşlerinin partiyi yansıtmadığı belirtip, son kararın genel başkan Mustafa Destici tarafından kamuoyuna açıklanacağını ifade etmişti.