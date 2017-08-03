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Sivas'ta "kuş gribi" alarmı

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Sivas'ta "kuş gribi" alarmı
Sivas Valiliği, bir köyde kuş gribine rastlanması üzerine, civar yerleri de içine alacak şekilde oluşturulan koruma bölgesinde, hobi amaçlı kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmelerdeki tüm tavuk, kaz, ördek ve hindilerin itlaf edildiğini bildirdi.

Sivas'ta bir köyde kuş gribine rastlanması nedeniyle bölgedeki işletmelerde bulunan tüm kanatlı hayvanlar itlaf edildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezine bağlı Kumyurt köyünden gelen sözlü ihbar üzerine alınan kaz örneklerinde kuş gribine rastlandığı belirtildi.

Bunun üzerine buranın yakınında bulunan Akören, Serpincik ve Kumyurt köylerini içine alan koruma ve 10 kilometre çapında gözetim bölgesi oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koruma bölgesinde, hobi amaçlı kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmelerde bulunan tüm tavuk, kaz, ördek ve hindiler itlaf edilerek, derin çukurlara üzeri kireç dökülerek gömülmüştür. Durumdan ticari kanatlı işletmeler etkilenmemiş, yani hastalık çıkışı olmamıştır. Sadece hobi amaçlı köy tavukçuluğu yapan işletmelerimiz etkilenmiştir. Hastalık şu an itibarıyla lokal olarak seyretmekte ancak gelen tüm ihbarlar büyük titizlikle değerlendirilmektedir."

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