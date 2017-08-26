Sivile geçen savaş pilotları geri dönüyor!

Zorunlu hizmet sürelerini doldurarak sivil havacılığa geçen savaş pilotları, son çıkartılan KHK ile TSK’ya dönecek. Yeni düzenlemeye göre, TSK’da 18 yılını doldurmadan ayrılan bütün pilotlar TSK tarafından göreve çağrılabilecek.

Darbe teşebbüsünden sonra TSK’da yapılan temizlikten en fazla Hava Kuvvetleri etkilendi. Yüzlerce pilotun FETÖ üyeliği nedeniyle TSK ile ilişiği kesildi. Hal böyle olunca TSK’da pilot açığı yaşandı. Pilot açığının kapatılması önce FETÖ kumpası ile emekliliğe zorlanan savaş pilotlarının dönüşü sağlandı. Ancak açık kapanmayınca dün çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sorunun çözüm yolu açıldı.

18 YIL ŞARTI KALKIYOR

Son çıkartılan KHK’da, TSK’da 18 yılını doldurmadan emekli olan savaş pilotlarının tekrar hava kuvvetlerine çağrılma yolu açıldı. KHK’ya göre, TSK ihtiyacı olması durumunda 18 yılını doldurmadan emekli olan bütün pilotları göreve çağırma hakkına sahip. Göreve çağrılan pilot sağlık başta olmak üzere aranan diğer koşulları sağlaması durumunda TSK’da görevlendirilecek. KHK’ya göre TSK’dan ayrılan pilotlar çağrı emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde çağrı emrine uyarak başta sağlık olmak üzere gerekli testleri yaptırmaları gerekiyor. Testleri geçenlere ise ‘nasip’ kararı tebliğ ediliyor. Bu kararın tebliğinden itibaren de pilotların 15 gün içinde atandıkları birliklere katılmaları şart. Pilotların görev süreleri ise 4 yıl olarak belirlendi. Eğer çağrılan ya da görevlendirilen pilot ‘katılış’ yapmaz ise sivil pilot sertifikaları görev süresince yani 4 yıl boyunca iptal ediliyor.

EKONOMİK KAYIP AYARI

Yeni çıkan KHK’da sivil havacılıktan TSK’ya dönecek pilotların maddi kayıpları için de düzenleme yapılmış durumda. Sivil havacılık sektöründe 1. pilot olarak görev alanlar ortalama 30 bin TL aylık gelire sahip. TSK’da ise bu rakam geçtiğimiz yıllarda üçte birin altına iniyordu. Bu ekonomik kaybın giderilmesi için pilot maaşına katkı için ‘uçuş tazminatı’ ve ‘uçuş hizmet yılı’ kriterlerine düzenleme getirildi. Yeni katılacak pilotların görev süresine bakılmaksızın üst barem olan 23 uçuş hizmet yılı esas alındı. Ayrıca sivilde geçirdikleri süreç rütbe bekleme süreci olarak değerlendirildi. Bu düzenlemeler ile sivil pilot ile savaş pilotu arasındaki gelir farkı arasında makas azalacak. Üçte biri oranı üçte iki oranına çıkartılmaya çalışılacak.

SİVİLE DÖNÜŞ YOLU DA AÇIK

KHK’da 4 yıllık görev süresi bitenler için sivil havacılığa dönüş yolu da garanti altına alındı. KHK’da şu ifadeler kullanıldı: “Subay nasbedilen pilotların çalıştıkları firmalarla yaptıkları iş sözleşmeleri, TSK’da görev yaptıkları sürece askıya alınır. Görev süreleri sona erenler, görev öncesi çalıştıkları firmalar tarafından yeniden istihdam edilir.”

300 PİLOT

TSK’da 2012 yılında yapılan düzenlemede zorunlu hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirilmişti. Pilotlarda ise ‘pilot eğitimi’ aldıkları için bu süre 13 yıl ile sınırlandırılmıştı. Sadece 2012 yılında bu değişiklikten etkilenen 110 pilot TSK’dan ayrılacak sivil havacılığa geçiş yapmıştı. 2002-2013 yılları arasında TSK’dan ayrılan F-16 ve F-4 pilot sayısı ise 291 olarak açıklanmıştı. Yeni çıkan KHK’dan yaklaşık 300’ün üzerinde pilotun etkileneceği tahmin ediliyor.