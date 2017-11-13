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Sivilleri vuran FETÖ'cü yarbay, ambulansı da engellemiş

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Sivilleri vuran FETÖ'cü yarbay, ambulansı da engellemiş
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşma, olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli sanık eski uzman erbaş Orhan Karaca'nın savunmasıyla başladı. 

Sanık eski Tabur Komutanı Yarbay Ertuğrul Terzi'yi mahkeme heyetine gösteren Karaca, "Karargahın içine girdiğimizde arkamızda bağırma sesleri geliyordu. Dönüp baktığımda üç kişi gördüm. Bunların birinde Türk bayrağı vardı. Ertuğrul Terzi'nin bunlara ateş ettiğini gördüm. İkisi düştü, diğeri ise 'vurulduk' diye bağırarak, onları tutmaya çalıştı. Bir ambulans geldi ancak vurulanları alamadı çünkü Terzi ateş ediyordu. Ambulans ikinci seferde yaralıları alabildi." ifadelerini kullandı.

Çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Köksal'ın, Terzi'nin sivillere doğrudan ateş edip etmediği sorusu üzerine Karaca, "Terzi'nin sivillere ateş ettiğini ve ateşi ile sivillerin düştüğünü gördüm. Terzi ile vurulanlar arasında yaklaşık 15 metre vardı." cevabını verdi.

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