Siyaset oyuncak değil!

18 yaşındaki insana seçilme hakkı vermeden önce bu kararın toplumda nelere yol açacağını hiç derin derin düşündük mü? Düşündüğümüzü ve yaşanacakları dikkate aldığımızı hiç sanmıyorum...

Sırf çoğalan bir yaş grubundan evet oyu almak için konuyu anayasa değişikliğine taşıdığımız kesin...

"Kadına siyaset yapma hakkını ilk biz sağladık" diyen ve Mustafa Kemal'i inkâra kalkan anlayış yarın "Ülkenin genç nüfusunu da siyasete biz soktuk" diyerek böbürlenmenin yollarına düşecek...

* * *

Meselenin bir muhasebesini yapalım...

Çocuğun altı yaşında okula başladığını kabul edelim. İlkokulu 10 yaşında bitirecek ve orta okula başlayacak. Orta okuldan 13 yaşında mezun olup liseye geçecek. Liseden mezun olduğunda da yaşı 17'ye gelmiş olacak. Üniversiteyi okumazsa bir yıl sonra milletin vekili seçilebilecek...

Dört yıllık bir fakülteye giderse 21 yaşında yüksek okul mezunu sıfatını kazanacak...

Tabii bu uzun yürüyüş sırasında hiç sınıfta kalmazsa...

* * *

Fakülteden mezun olmakla da tahsil bitmiyor, dalına göre staj süresi var, erkekse askerliği sırada...

Kısacası, pişmemiş, olgunlaşmamış, hatta çocukluktan kurtulamamış kız ya da erkek genç, seçilip yasama görevine başlayacak...

"Askerlik sorun değil, erkekler askerlikten muaf tutulacak" diyorlar...

Şunu da unutmamak lâzım; Anadolu'muzda askerlik yapmayana kız vermezler, adamdan saymazlar, aday olursa oy da vermezler...

* * *

Peki bu durumda nasıl olacak bu vekillik işi...

Şöyle olacak, siyasal zadegân tayfasının çocukları yallah parlamentoya...

Kısacası kaş yapıyoruz derken göz çıkaracağız...

İşte buna meydan vermemek için değişikliğe HAYIR diyelim, hayır, hayır, hayır!

Antep sofrasından

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AKP'li Şamil Tayyar'ın seçim bölgesi Gaziantep... Seçildiği günden bu yana kente pek az gitmiş, seçmeni "Vekilimizin yüzünü bile unuttuk" diyerek sitem ediyor. Geçen gün Gaziantepspor'un Bursaspor ile maçı vardı, 2-1 yenildiler. Bunun üzerine Tayyar konuştu ve "El birliğiyle Gaziantepspor'u küme düşürmeye çalışıyorlar" diyerek köpürdü.

Bursaspor Süper Lig'de 8'inci sırada, Gaziantepspor ise 18'inci.

Sonuç doğal değil mi...

* * *

Kentiyle ilgili konu bulamayınca maça ilişkin ulu orta konuşmuş:

-Bizimle uğraşanlara hesap soracağız...

Gönderme hakemlere, Federasyona, biraz da gözlemcilere...

* * *

Referandumdan evet çıkarsa ne âlâ, hayır çıkarsa beyefendi kimseden hesap soramayacak...

O zaman düştü mü süngüsü!

* * *

Evet çıksın diye yapılan şikâyet ve sataşma dolu daha değişik propaganda usullerine ve söylemlere tanık olursak şaşırmayalım!

Kara yolundan marş marş

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Erdoğan Almanya'ya gitmeye kalkarsa yoldaşı hazır, Devlet Bahçeli...

Gayet cesur biçimde "Ben de hazırım" dedi...

Nasıl olsa cebinden tek kuruş çıkmayacak ya...

Yalnız önemli bir husus var, uçağa binemez, korkar...

"Giderim" demesine bakmayın!

Giderse iyice AKP'li olduğunu anlayın...

Milyonlar cebe

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Fatih'teki kupon bir araziyi Kadir Topbaş'ın damadına ait şirket 30 milyon liraya satın almış...

Büyükşehir Belediyesi de alanı imara açmış...

İki yıl sonra bu arazi, belediyeye 370 milyon liraya satılmış...

Sağlanan ranta dikkat...

Alan 6 bin 400 metrekare; depremde toplanma alanıydı, bundan sonra beton dikme alanı olacak...

* * *

370 milyon liraya alınan kupon arazide belediye herhalde koyun otlatmayacak...

Dengesizlik yaşanacak

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Aşağıdaki cümle, sandıktan evet çıkarsa yeni rejimin nasıl olacağının alenen ifadesidir, itiraftır...

-Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştiriyoruz Sayın Kılıçdaroğlu...

Anlaşılan şu; parlamenter sistem ve çoğulcu demokrasi gidecek, oligarşik, otoriter, baskıcı ve dengeleri bozulmuş bir sistem gelecek...

Ondan sonra buyurun cenaze namazına!

NEDEN

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Halk Reis filmine ilgi göstermemiş.

Canlısını seyreden filmine neden gitsin!

ANLAMLI SÖZLER

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Birine yardım etmek istiyorsan sakın akıl verme, geriye kalan sana yetmeyebilir. (DYLAN)