Siyasette iyiler kötüleri kovacaktır!

İYİ Parti'nin mütevazı genel merkezi Ankara'da 11 Kasım günü açıldı. Adeta arayış içindeki kitleler bu açılışı mitinge çevirdiler. Genel merkez önünde ne kadar hakkı teslim edilmemiş, iktidar gadrine uğramış ve ülkenin geleceğinden umudunu kesmemiş insan varsa toplanmıştı. Torbalarında umut, heyecan ve gelecek yüklüydü.

Sanki bir partinin genel merkezinden daha çok tıkanmış Türkiye siyasetinin önünün açılıyor gibiydi.

Siyaset ağaları tarafından idealleri çalınmışlar, hayal kırıklığına uğratılmışlar, devlet tarafından adam yerine konulmamışlar, hakları ve varlıkları inkâr edilmişler İYİ Parti'nin mütevazı binasının açılışında bir araya gelmişlerdir.

Açılışa gelenler belediyeler tarafından otobüslere doldurulup gönderilen, müdürleri tarafından mesailerden koparılarak yönlendirilen ya da okullardan boşaltılan yaygın tabirle bindirilmiş kıtalar değildi. Herkes açılışa kendi parası, kendi iradesi ve en önemlisi de kendi ayağıyla gelmişti.

Özü itibarıyla açılışta görülün coşuk siyasetin tıkanmışlığına, çaresizliğine, yorgunluğuna karşı idealist ve heyecanlı kitlelerin verdiği güçlü bir cevaptı. Adam yerine konmamış seçmen de şiddet görmüş kadın da oradaydı.

Siyaset terbiye ediliyor gibi!

Açılışta hâkim olan iklim içtenlik, doğallık ve vatanseverlikti. Akşener tam da bu ihtiyaca cevap verdi. Farklı bir lider kimliğinde göründü: Gençlere anne oldu "terlik atarım bak…ha" dedi. Kadınlara önder oldu beylere sakın sakın ha "Bir kadını düşman edinmeyin!" tavsiyesinde bulundu. Kitleye döndü "yuh yok…huzur var" dedi.

Dahası 'Türkiye'yi bölen, kavga ettiren dil yumuşayacak' dedi.

Akşener, siyasette çok az olan bir insani hasleti, kitlenin önüne koydu, o da açıklık ve samimiyetti. Öyle görülüyor ki siyasete artık bir kadın eli değiyor.

Büyük iddiaların küçük adamı olanlar küçük küçük atılacak adımların büyük kadınıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Bu yeni bir durumdur. Siyasetin her yanı bunu dikkate almak zorundadır.

Siyasetini goygoyculuk, kabalık, bağnazlık, edepsizlik üzerine oturtanların işi bundan sonra çok daha zordur. Bir yanda edep, adap, estetik, etik, nezaket ve zarafet varken diğer taraf hala toplumun karşısına hakaret, aşağılama, tepeden inmecilikle çıkamaz! Bu eşyanın tabiatına aykırıdır.

Öyle görünüyor ki bir hanım efendi siyaseti hem de "edep ya hu" demeden terbiye edecek!

Tepe değil taban hareketi!

AKP iktidarında Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ve tüm kadınlara edilmedik hakaret kalmadığını söyleyen Akşener, İYİ partinin aynı zamanda bir kadın hareketi olduğunu belirterek, "Allah'ın sopası yok, İyi parti var" dedi.

İktidarın Atatürk'ü ve kadınları keşfetmesinde İyi Partinin büyük rolü oldu. Kurulduktan sonra da Bitlis, Ahlat, Tatvan, Adilcevaz'a gittiklerini söyleyen Akşener, "Konuştular, dinledik. Projemizi dinleye dinleye oluşturacağız" dedi.

İyi partinin tepe değil taban hareketi olduğunu ortaya koymuş oldu.

Akşener, bölgede insana değil fiziki yapıya yatırım yapıldığını da şu sözlerle ortaya koymuştu: "Oralara devasa binalar yapılmış.…Ama keşke oralara fabrikalar yaptırabilseydi… İşsizlik birinci problem" tespitini yaptı.

Siyasette iyiler kötüleri kovacaktır!

Türkiye, siyasetçinin dürüstünün, ilkelisinin ve tutarlısının siyasetten dışlanması için elden gelen her şey yapıldığı bir ülkedir. Siyaseti parsellemiş olan oligarşi kendi mülkü olarak kabul ettiği siyasi alana, nitelikli ve etkili yeteneklilerin girmesine izin vermemektedir. Onun için de Türk siyasi hayatı kötü siyasetçinin iyisini kovduğu bir arena haline gelmiştir.

Konu siyaset; hedef başarı ise iddia, isnat, iftira ve itham her şey mubah görülüyor. Bel altından vurmalar, komplolar, ayak oyunları birbirini izliyor.

İYİ Parti'yle bu geleneğin bozulma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bundan böyle umut edilir ki bu defa siyasette iyiler kötüleri kovsun!