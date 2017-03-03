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Siyasi Partiler Kanunu değişiyor mu?

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Siyasi Partiler Kanunu değişiyor mu?
Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kahramanmaraş'ta katıldığı bir toplantıda "Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu... Bütün bunları da değiştireceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkoğlu İlçesi'nde katıldığı toplantının ardından Pazarcık İlçesi'ne geçti. İlk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Kaynak, daha sonra Pazarcık Belediyesi Konferans Salonu'nda cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Salonu dolduran vatandaşlara 16 Nisan'da yapılacak referandumdan 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin yönetim sisteminde nasıl bir değişiklik olacağını anlatan Kaynak, Türkiye'nin geleceği için sistemin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü de dahil günümüze kadar cumhurbaşkanı ve başbakan arasında yaşanan anlaşmazlıkları ve bunların sonuçlarını anımsatan Kaynak, 'Tek adam' iddialarını ise asılsız olduğunu söyledi.    Anayasa değişikliğinin ardından siyasetin önündeki engelleri de kaldıracaklarını belirten Veysi Kaynak, "Bildiğiniz gibi anayasa değişikliğinden sonra sözümü var. Zaten siyasetin önündeki diğer engelleri de kaldıracağız. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu... Bütün bunları da değiştireceğiz" dedi.

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