"Irkçı…"

"Kafatasçı…"

"Bahçeli'nin ağzından salyalar akıyor…"

"Ey Bahçeli, sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun… Ben eşrefi mahluk olan insanla dolaşıyorum, insanla…"

Malum kişi…

*

(…)

Yukarıdaki sözleri silip atsan, geçmişi unutsan dahi… Milliyetçi ülkücü isen, olacakları düşün be kardeşim…

Sizin milliyetçiliğinizde Kurtuluş Savaşı yok mudur?…

Sizin milliyetçiliğinizde Cumhuriyet Devrimleri yok mudur?..

(…)

Sizin milliyetçiliğinizde 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim yok mudur?..

Sizin milliyetçiliğinizde laiklik yok mudur?..

Sizin milliyetçiliğinizde; bu ulusun büyük bir savaş vererek kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi yok mudur?..

Sizin milliyetçiliğinizde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti yok mudur?..

Milliyetçi-ülkücü arkadaşlarımızı tenzih ederim…

"Milliyetçilik" Atatürk ilkesidir…

Nasıl unutursun: Sizin milliyetçiliğinizde Atatürk yok mudur?..

Bekir Coşkun Sözcü

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Bahçeli'ye bir soru

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Sayın Bahçeli'nin, referandum sürecinde şu soruya cevap vermesi şart: Madem yaratılan fiili denetimsiz OHAL rejimi bir kriz ve kaos ortamına yol açacak diye düşündünüz neden bu fiili denetimsiz OHAL rejimini bir anayasal kurala dönüştürdünüz?..

Özgür Mumcu Cumhuriyet

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OHAL'de referandum

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(…) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dört gün önce olağanüstü hal altında referandum yapılması ile ilgili olarak "Vatandaşın referanduma gidip hür iradesini etkileyecek herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

Kalın'ın, Cumhurbaşkanı'nın sesi olduğunu dikkate alacak olursak, referandumun olağanüstü hal altında yapılacağını şimdiden söyleyebiliriz.

(…) Olağanüstü hal var diye TBMM'de Anayasa değişiklikleri ile ilgili görüşmeler başlarken Barolar Birliği'nin açıklama yapmasına bile izin verilmemişti. Şimdi aynı şeyin, yurdun dört bir yanında tekrarlanacağını göreceğiz.

"Hayır" kampanyasını yürütecekler belli ki valilerin yasaklarıyla da uğraşmak zorunda kalacaklar. (…) hayır kampanyası yürütmek neredeyse imkânsız hale gelecek. Böyle bir referandumda milli iradenin tecelli etmesi mümkün olabilir mi?..

Mehmet Y. Yılmaz Hürriyet

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Bölünerek mi susturacaksınız?

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hükümet adına "Referandumda Evet çıkarsa terör bitecek" sözünü neye dayanarak veriyor?

(…) Acaba kendisi sıradan bir vatandaş olsaydı ve Hükümet Sözcüsü böyle bir açıklama yapsaydı ne düşünür, nasıl bir tepki verirdi?

O da "Madem ki terörü bitirme imkanınız var, neden referandumda Evet çıkmasını bekliyorsunuz?"

Bu sözler "Evet" çıkarsa "bir bölünmenin olacağı ve ancak o zaman terörün biteceği" anlamına mı geliyor diye düşünmez miydi?

Bu konuşmanın açıklaması da kısa sürede yapılmalı, sandığa gidecek olan halk "1 Kasım seçimi sonrası bitirilemeyen terörün nasıl biteceğini", nedenlerini öğrenmelidir.

Güngör Mengi Vatan