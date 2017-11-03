Bugünkü YENİÇAĞ »

Skandal karar: Top kaleye girerken maçı bitirdi!

»
Skandal karar: Top kaleye girerken maçı bitirdi!
İspanya 2. Ligi takımlarından Ponferradina, Gimnastica Segoviana maçının son saniyelerinde golü buldum diye sevinirken vuruş öncesi hakemin maçı bitiren düdüğü ile şaşkına döndü.

İspanya 2. Ligi’nde oynanan Ponferradina ve Gimnastica Segoviana maçının hakemi tartışma yaratan bir karara imza attı.

Maçın son anlarına girilirken Ponferradina orta saha oyuncusu Andy Rodriguez, savunma arkasına atılan topu kontrol etti ve Gimnastica Segoviana’nın kalecisiyle karşı karşıya kaldı. Kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderen Rodriguez, tam vuruşu yapacağı sırada maçın hakeminin çalan düdüğü ile şoke oldu.

Hakemin golü vermemesi ve mutlak bir pozisyon sırasında maçı bitirmesi Ponferradina oyuncularını adeta çileden çıkardı. Saha içinde büyük bir kargaşa yaşanırken mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Ponferradina Teknik Direktörü maç sonrası yaptığı açıklamada, “Hakem böyle bir karar aldı ve buna saygı duymalıyız. Hepimiz hatalar yapıyoruz, oyuncular, antrenörler ve tabii ki hakemler” ifadelerini kullandı.

Hakem Alvaro Lopez Parra ise olayla ilgili uzatmalara 3 dakika eklediğini ve 17 saniye fazladan oynattığını dile getirdi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Skandal karar: Top kaleye girerken maçı bitirdi!Skandal karar: Top kaleye girerken maçı bitirdi!Galatasaray ezdi geçti!Galatasaray ezdi geçti!Atatürk Olimpiyat Stadyumu Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildiAtatürk Olimpiyat Stadyumu Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildiA Milli Takım aday kadrosu açıklandıA Milli Takım aday kadrosu açıklandıMedipol Başakşehir'den UEFA'ya hakem tepkisiMedipol Başakşehir'den UEFA'ya hakem tepkisiHalis Özkahya ve ekibi, verdiği hatalı kararla geceye damga vurduHalis Özkahya ve ekibi, verdiği hatalı kararla geceye damga vurduEvra'dan taraftara tekme!Evra'dan taraftara tekme!Başakşehir zora soktuBaşakşehir zora soktuNuri Şahin milli takımı bıraktıNuri Şahin milli takımı bıraktıTahkim Kurulu'ndan Caner Erkin'e kötü haber!Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin'e kötü haber!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti