Skandal karar: Top kaleye girerken maçı bitirdi!

İspanya 2. Ligi takımlarından Ponferradina, Gimnastica Segoviana maçının son saniyelerinde golü buldum diye sevinirken vuruş öncesi hakemin maçı bitiren düdüğü ile şaşkına döndü.

İspanya 2. Ligi’nde oynanan Ponferradina ve Gimnastica Segoviana maçının hakemi tartışma yaratan bir karara imza attı.

Maçın son anlarına girilirken Ponferradina orta saha oyuncusu Andy Rodriguez, savunma arkasına atılan topu kontrol etti ve Gimnastica Segoviana’nın kalecisiyle karşı karşıya kaldı. Kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderen Rodriguez, tam vuruşu yapacağı sırada maçın hakeminin çalan düdüğü ile şoke oldu.

Hakemin golü vermemesi ve mutlak bir pozisyon sırasında maçı bitirmesi Ponferradina oyuncularını adeta çileden çıkardı. Saha içinde büyük bir kargaşa yaşanırken mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Ponferradina Teknik Direktörü maç sonrası yaptığı açıklamada, “Hakem böyle bir karar aldı ve buna saygı duymalıyız. Hepimiz hatalar yapıyoruz, oyuncular, antrenörler ve tabii ki hakemler” ifadelerini kullandı.

Hakem Alvaro Lopez Parra ise olayla ilgili uzatmalara 3 dakika eklediğini ve 17 saniye fazladan oynattığını dile getirdi.