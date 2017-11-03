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Skandal karar: Top kaleye girerken maçı bitirdi!

Skandal karar: Top kaleye girerken maçı bitirdi!
İspanya 2. Ligi takımlarından Ponferradina, Gimnastica Segoviana maçının son saniyelerinde golü buldum diye sevinirken vuruş öncesi hakemin maçı bitiren düdüğü ile şaşkına döndü.
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