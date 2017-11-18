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Skandal NATO tatbikatının fotoğrafları ortaya çıktı!

Skandal NATO tatbikatının fotoğrafları ortaya çıktı! 1
Atatürk'ün heykelinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi kullanılarak yapılan hakaret içerikli eylemin yaşandığı, NATO Müşterek Harp Merkezinde çekilen fotoğraflar ortaya çıktı.
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