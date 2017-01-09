Skandala imza atan Bakan'dan ilginç açıklama

Sarıkamış'ta şehitleri anma töreninde İngiltere bayraklı mont giyerek büyük bir skandala imza atan Bakan Arslan'dan açıklama geldi. Arslan, İngiltere bayraklı montu kendisine organizasyonu yapan şirketin giydirdiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’ndan gazetecilere açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün giydiği montun kendisine ait olmadığını belirtti.

Arslan açıklamasında, “Böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı çok üzgünüm. Ama şunu düzeltmek isterim ki bu mont benim değil. Organizasyonu yapan şirket o koşullara uygun olarak montlar hazırlamış. Orada bana da bu montu giydirdiler. Orada 60 bin tane üzerinde ay yıldız olan bere ve kaşkol dağıtıldı. Kendime ait daha korunaklı bere olmasına rağmen ben de herkes gibi bunu takmayı tercih ettim. Orada şehitlerimizi anarken böyle bir konuyla gündeme gelmek beni çok üzdü” ifadelerini kullandı.