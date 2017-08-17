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Skertel İngiltere'ye mi dönüyor?

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Skertel İngiltere'ye mi dönüyor?
Fenerbahçe'de Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer'in ardından diğer as stoper Martin Skrtel'e de West Bromwich Albion talip oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, savunmaya takviye planlayan İngiliz kulübünün teknik direktörü Tony Pulis'in listesinde Martin Skrtel'in de yer aldığı vurgulandı.

32 yaşındaki Slovak stoperin, Liverpool'da 8 yıllık bir deneyiminin bulunduğu da hatırlatılırken, Fenerbahçe'nin UEFA'nın mali fair-play kısıtlamaları dolayısıyla Skrtel' bırakmak zorunda kalabileceği savunuldu

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