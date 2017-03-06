Bugünkü YENİÇAĞ »

Sneijder ayrılıyor mu?

»
Sneijder ayrılıyor mu?
Podolski'yi 2.6 milyon Euro gibi düşük bir ücrete satan Galatasaray, Wesley Sneijder'a da kapıyı gösterdi.

Son dönemdeki icraatlarıyla sert şekilde eleştirilen Galatasaray yönetimi, tepki çekecek bir karar daha aldı... Lukas Podolski'yi 2 milyon 600 bin Euro gibi düşük bir ücretle Japonya'ya satan sarı kırmızılılar, Wesley Sneijder'ı da gözden çıkardı. Jan Olde Riekerink'in görevine son verilmesinin ardından yeni hoca İgor Tudor'a tavır yapan ve sakatlığını öne sürerek 2-3 hafta daha oynamaya niyeti olmayan Sneijder'ın bu tutumu, yönetim kanadında bardağı taşırdı.

Galatasaray yönetimi 2018'in haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan ve imza parası artı maç başı ücretlerle birlikte yıllık 5 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldızı satma kararı aldı.

Ancak, yıldız futbolcunun kontratında yer alan "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi sarı kırmızılı kurmayları çözüm arayışlarına itti.Devre arasında hiçbir kulübün teklifte bulunmadığı ve Çin'e gitmek istemeyen Sniper'a bu rakamın ödenmesine imkansız gözüyle bakan yönetim, indirime gitmeye karar verdi.

7.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yarı yarıya indirmeyi planlayan sarı kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcudan sezon sonunda kendisine gelecek transfer tekliflerini değerlendirmesini istedi.

Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmayı hedefleyen yönetim, bonservisi 3.5 milyon Euro'ya kadar düşürecek.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Sneijder ayrılıyor mu?Sneijder ayrılıyor mu?Fenerbahçe 1-0 Osmanlıspor / Maç ÖzetiFenerbahçe 1-0 Osmanlıspor / Maç ÖzetiAntalya’dan sporseverlere üzücü haber!Antalya’dan sporseverlere üzücü haber!Taraftarlardan çirkin saldırı!Taraftarlardan çirkin saldırı!Başakşehir 2-1 Aytemiz Alanyaspor / Maç özetiBaşakşehir 2-1 Aytemiz Alanyaspor / Maç özetiİşte Galatasaray'ın Antalya kadrosuİşte Galatasaray'ın Antalya kadrosuUEFA’dan Cüneyt Çakır’a görevUEFA’dan Cüneyt Çakır’a görevGünün maçlarında son durumlarGünün maçlarında son durumlarKörler için Mert Nobre..Körler için Mert Nobre..Quaresma'dan Şenol Güneş'e sert tepki!Quaresma'dan Şenol Güneş'e sert tepki!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti