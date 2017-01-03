Bugünkü YENİÇAĞ »

Sneijder'den annesine cevap

»
Sneijder'den annesine cevap
Ailesinden, ‘Türkiye’den ayrıl’ baskısı gören Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, buna rağmen kalmayı seçti. Başarılı futbolcu, “Hayatımıza devam etmeliyiz” diye konuştu.

Türkiye’yi sarsan üst üste yaşanan terör saldırıları sonrası gözler Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yıldızlara döndü. Özellikle yabancı futbolcular terör saldırılarını sert biçimde kınarken Türkiye'nin yanında yer aldı. Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder'dı… Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'ın ülkesindeki ailesinden, özellikle de annesi Sylvia Sneijder'dan ‘ülkene dön' baskısı gördüğü öğrenildi. Annesinin, yıldız oyuncuya, “Terör saldırıları nedeniyle çok endişeleniyoruz. Artık yanımıza gel, orası senin için güvenli değil” dediği bildirildi.

Buna karşın Wesley Sneijder'ın cevabı ‘helal olsun' dedirtecek cinsten oldu. Terör olaylarının Avrupa'nın her şehrinde olduğunu hatırlatan ve kısa süre önce Berlin'deki saldırıyı örnek gösteren başarılı futbolcunun annesine, “İstanbul'da mutluyuz. Hayata devam etmek zorundayız, kendimizi kilitleyemeyiz. Benzer şeylerin Almanya'da, Fransa'da olmayacağının garantisi yok. Bu yüzden Galatasaray'da kalacağım” karşılığını verdiği ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Sneijder'den annesine cevapSneijder'den annesine cevapYasin neden kadro dışı bırakıldı*Yasin neden kadro dışı bırakıldı*Beşiktaş, Babel'i resmen açıkladıBeşiktaş, Babel'i resmen açıkladıGalatasaray'da Yasin kadro dışıGalatasaray'da Yasin kadro dışıSneijder’in annesi isyan ettiSneijder’in annesi isyan ettiArda Turan isyan etti!Arda Turan isyan etti!Arda, Burak, Selçuk o takımı satın alıyorArda, Burak, Selçuk o takımı satın alıyorYıldız futbolcudan şok sözler!Yıldız futbolcudan şok sözler!Tottenham'dan Bruma'ya servetTottenham'dan Bruma'ya servetİlhan Cavcav'dan ilginç talep!İlhan Cavcav'dan ilginç talep!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti