Soçi zirvesi öncesi Putin'den flaş görüşmeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Soçi zirvesi öncesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman’la konuştu.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin’in telefonla görüştüğü tüm liderlerde Suriye ile ilgili konuları ele aldı. Putin ayrıca, önceki gün Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la yaptığı görüşme ve bugünkü üçlü zirvenin gündemindeki başlıca konular hakkında bilgi verdiğini aktardı.

RUSYA-İSRAİL İLİŞKİLERİN ARTIRILMASININ YARARI ELE ALINDI

Vladimir Putin ile Netanyahu görüşmelerinde güvenlik birimleri de dahil, her iki taraf için de faydalı olacak çeşitli alanlarda ilişkilerin arttırılması gerektiği belirtildi. Suriye’de terörle mücadelede kaydedilen ilerlemeye de değinen liderler, bu çerçevede Ortadoğu’daki durumun nasıl gelişebileceği konusunda fikir alışverisinde bulundu.

SİSİ VE PUTİN, ESAD’LA YAPILAN GÖRÜŞMENİN SONUÇLARINI GÖRÜŞTÜ

Açıklamaya göre, Putin ve Sisi Suriye’deki gelişmeleri ve krizin çözümüne yönelik çabaları konuştu. Putin, Sisi’ye teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik askeri operasyonun nihai aşaması kapsamında ülkedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Görüşmede ayrıca nükleer enerji alanındaki projeler de dahil ortak büyük projelere odaklanılarak ikili ilişkilere dair başlıca konulara da değinildi. Tarafların genel anlamda dostane biçimde gelişen ikili ilişkilerden memnun olduklarını belirttiği kaydedildi.

PUTİN, KRAL SELMAN’LA SURİYE’DE UZUN VADELİ İSTİKRARIN NASIL SAĞLANACAĞINI KONUŞTU

Sputnik'e göre, Vladimir Putin ve Kral Selman, görüşmelerinde Ortadoğu’daki durum konusunda fikir paylaşımı yaparak, teröristlere karşı edinilen son başarılar doğrultusunda Suriye’de uzun vadeli bir istikrar sağlama olasılıklarına yönelik konuları ele aldı.

Görüşmede Putin, Soçi’de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye’ye yönelik müzakerelere, krizin çözümüne ve Cenevre’de BM himayesinde gerçekleştirilen çalışmalara bir ivme kazandıracağını vurguladı.