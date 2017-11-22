Soçi'de kritik Suriye kararları

Soçi'de bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin ve Ortadoğu coğrafyasını yakından ilgilendiren Rusya, İran ve Türkiye görüşmesi Soçi'de gerçekleşti. Suriye'deki son gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmelerde önemli kararlar alındı.

Uzun saatler süren toplantıdan sonra basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile ilgili aldıkları kararları duyurdu.

ERDOĞAN'DAN REJİM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de çözüm için Esad rejimi ve muhalifleri işaret etmesi dikkat çekti. Erdoğan, "Suriye'de çözüm için rejime ve muhaliflere büyük görevler düşüyor. Onların tutumları bu sürecin belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin sürece dahil edilmesine tepki gösteren Erdoğan, "Onlarla aynı çatı altına olabilmemiz mümkün değildir. Terör örgütlerin bu sürecin dışında tutulmalıdır" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Afrin'deki sorunun bir an önce aşılması, Suriye'nin çözümünde önemli bir adım olacaktır" dedi.

RUHANİ: "SURİYE'DEN AYRILAN GERİ DÖNECEK"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye'nin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ruhani, Suriye halkının kendi geleceğini belirlemesi için seçimlerin yapılacağını ve sonrası süreçte yeni bir anayasanın hazırlanması gerektiğini belirtti.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkesinden ayrılan mültecilerin yeniden Suriye döneceklerini belirten Ruhani, seçimlerin demokratik bir ortamda yapılması gerektiğini vurguladı.

PUTİN: "ÇATIŞMAZLIK BÖLGELERİ BELİRLENDİ"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise çatışmazlık bölgeleriyle ilgili kararlar aldıklarını belirtti. Putin, "Çatışmazlık bölgelerini belirledik, Suriye'de istikrarın tesisi öncelikli hedefimiz. Sonrasındaki süreçte Suriyelilere yeni altyapı imkanları oluşturulması için çalışılacak. Birçok bölgedeki mayın ve silahlar temizlenecek" şeklinde konuştu.

"Suriyeliler kendi kaderini belirleyecek" açıklaması yapan Putin, seçimlerin yapılarak yeni yönetimin ortaya çıkacağını söyledi.