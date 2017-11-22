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Soçi'de kritik Suriye kararları

Soçi'de kritik Suriye kararları
Soçi'de bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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