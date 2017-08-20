Şoförün öldüğü kavgada iş yeri sahibine gözaltı

Antalya'da yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği için çalışanlar tarafından darp edilerek öldürülen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlanırken mekan sahibi de gözaltına alındı.

Antalya'da, yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği için iş yerinin çalışanları tarafından darbedildiği ileri sürülen ve yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksici, meslektaşlarının da katıldığı törenle toprağa verildi.

İddiaya göre, 18 Ağustos'ta Serik ilçesi Belek Beach Park tesislerinde bulunan bir restoranda eşi ve 2 arkadaşı ile yemek yiyen taksi şoförü Yahya Zağlı (28), 700 liralık hesaba itiraz edince restoran çalışanları ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine restoran çalışanları tarafından darbedilen Zağlı, başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralanarak Serik'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Başında ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu tespit edilen Zağlı, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

RESTORAN SAHİBİ GÖZALTINDA, FİRARİ 4 KİŞİ ARANIYOR



Olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alınırken, polis, olaya karıştığı tespit edilen ve firari durumda bulunan 4 kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Zağlı'nın cenazesi, bugün öğle namazından sonra 300 civarında taksici esnafının katılımıyla Cumalı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kadriye Taksi Kooperatifi Başkanı Abdullah Kocabıyık, Yahya Zağlı'nın uzun süredir kooperatife bağlı olarak çalıştığını söyledi. Kocabıyık, "Bir hesap meselesi yüzünden bir mekanda çıkan olayda kendisine saldırmışlar. Ağır yaralanan arkadaşımız dün hastanede yaşamını yitirdi." dedi.

Söz konusu kavganın bir kısmına şahit olan Zağlı'nın taksici arkadaşı Veli Demir ise şu iddiaları dile getirdi:

"Hesap meselesi yüzünden garsona 'Sen git patronun gelsin, biz ona ödeme yaparız.' demiş. Garson 'hesap budur, şimdi müzik çalıyor, çağıramam.' demiş. Daha sonra iş yeri sahibi yanında madde bağımlısı kişilerle birlikte gelmiş. Sonra tartaklama olmuş, benim geldiğimde mekandan atmışlardı, dışarıda gördüm. Ben kendiyle konuşurken 'Tuvalete gitmem lazım.' dedi ve gitti. Orada ağız münakaşası yapıyorlardı. Ben arkadaşımı almaya gittiğimde beni de olaya karışacak sandılar ve bir anda saldırmaya başladılar. 15-20 kişiydiler. Arkadaşın kafasına sandalye ile vurdular, ne buldularsa fırlattılar. Ben 'Vurmayın.' dememe rağmen adamların gözü dönmüştü. Ben de kulağımdan ve omzumdan yaralandım. Arkadaşı 5-10 metre sürüklemişlerdi. Kafasının çeşitli yerlerinde darbeler vardı."