Söğüt Belediye Başkan’ı Halil Aydoğdu İYİ Partiye Geçti

Halil Aydoğdu’nun istifa haberiyle sarsılan Devlet Bahçeli, ikinci şoku Aydoğdu’nun İYİ Parti’ye geçmesiyle yaşadı.

MHP'nin kalesi olarak bilinen Bilecik Söğüt'ün belediye başkanı Halil Aydoğdu ve meclis üyeleri İYİ Parti’ye geçti.

AYDOĞDU’YA ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Söğüt Belediye Başkan’ı Halil Aydoğdu’nun rozeti binlerce partilinin katılımı ile açılan İYİ Parti'nin genel merkez binasın açılış töreninde İYİ parti lideri Meral Akşener tarafından takıldı.Akşener törende ayrıca İYİ Parti'ye katılan 8 belediye başkanına daha rozet taktı

HALİL AYDOĞDU KİMDİR

1962 yılında Söğüt Çaltı'da dünyaya gelen Halil Aydoğdu, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2 yıl İstanbul’da ticaretle uğraştıktan sonra 1986 yılında öğretmenlik görevine başlayan ve 1994-1999 yılları arasında Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcılığı görevlerinde bulunan Aydoğdu 18 Nisan 1999 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde yapılan mahalli seçimlerde MHP'den Söğüt Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılından sonra MHP Genel Merkezi'nde görev alan Aydoğdu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden 3'üncü kez MHP'den Söğüt Belediye Başkanı oldu.