Söğüt Kaymakamı Sönmezay FETÖ'den gözaltına alındı

Kaymakam Berkan Sönmezay, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bugün Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay'ı gözaltına aldı.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandığı öne sürülen, Berkan Sönmezay'ın makamında ve evinde arama yapıldığı öğrenildi.

Söğüt'te 30 Temmuz 2015 tarihinden bu yana kaymakamlık görevinde bulunan Berkan Sönmezay'ın aynı zamanda Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Başkanlığı ile Söğüt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttüğü belirtildi.