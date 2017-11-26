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Şöhret öğütme sistemi ve kurbanları...

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Şöhret öğütme sistemi ve kurbanları...
Sosyal antropolog Prof. Dr. Tayfun Atay’ın “Görünüyorum O Halde Varım / Meşhuriyet Çağı’nda Kültür ve İnsan” adlı kitabı, bizim de sık sık altını çizdiğimiz, TV sayesinde gelen geçici şöhretin bireyler üzerinde yaptığı tahribata değiniyor.

Konuyu Vatan Şaşmaz cinayetiyle de ilişkilendiren Atay, cinayeti işledikten sonra intihar eden Filiz Aker’in de böyle bir sürecin kurbanı olduğuna değiniyor. Benzer örnekler hiç de az değil. Yine bir “geçici TV figürü”
olan Ata’nın intiharı, bunalıma giren, uyuşturucu batağına saplanan diğer örnekler günümüzde şöhret öğütme sisteminin nasıl etkili çalıştığını gösteriyor. Şarkıcılık ya da oyunculuk alanındaki bu tür yarışmalardan çıkıp da, çarkın içinde telef olmadan kalmayı başarabilmiş örneklerin sayısı bir elin parmağını geçmez. Oysa hepsi, programın yayında olduğu  dönemde birer stardı.Starlıktan sıradanlığa geçişin yükünü kaldırmak hiç kolay değil.

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