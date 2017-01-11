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Sokağa kedi kulübesi koyan gençlere saldırı!

Sokağa kedi kulübesi koyan gençlere saldırı!
Üsküdar'da bir grup, evsiz kedilerin soğuktan korunmaları ve barınmaları için sokağa kulübe koyan gençlere saldırdı.

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde yaşanan olayda, yaşadığımız kış günlerinde sahipsiz kedilerin soğuktan korunması ve barınması için sokağa kutu bırakan gençlere, mahallede ikamet eden bir grup saldırı girişiminde bulundu. Sosyal medyada yaşadıkları olayın video görüntülerini paylaşan hayvanseverler, daha sonra polisin gelerek şikayetlerini aldığını bildirdi.

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