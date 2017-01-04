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Sokak ortasında güpegündüz kaçırıldı

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Sokak ortasında güpegündüz kaçırıldı
Bartın'da kentin ortasında güpegündüz bir kadın ajan filmlerini aratmayacak bir şekilde 3 kişi tarafından zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldı.

Bartın'da sabah saatlerinde bir kadın kentin orta yerinde 3 kişi tarafından zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldı.

Olay, Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Okul önünde park edilen araçta bekleyen 3 kişi, bir süre sonra otomobilden inerek beklemeye başladı.

Aracının yanında durdurduğu kadınla konuşan şahıs, bir süre sonra kadını zor kullanarak arabaya bindirmeye çalıştı. Öncesinde ise, birlikte anlaştığı 2 arkadaşını yol ayrımlarına konuşlandıran şahıs, kadını zorla arabaya bindirdiği esnada diğer kişiler de otomobile koştu. Bu esnada kadını zorla otomobile bindiren 3 kişi olay yerinden hızla uzaklaştı.

Etrafta çaresizce olayı seyreden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kişiler ise, korku dolu bakışlarla olayı izledi. Durumu polise bildiren görgü tanıkları sayesinde zanlılar, Çatmaca mevkiinde durdurulan araçta yakalandı.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturulma başlatıldı. Kadının kaçırılma anı kameralara da yansıdı.

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