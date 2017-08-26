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Sokak ortasında kadını böyle dövdü!

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Sokak ortasında kadını böyle dövdü!
İstanbul Maltepe'de bir adam, karısını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Vatandaşların tepki göstermesini fırsat bilen kadın kaçarak kocasının elinden kurtulurken olayı gören polis ise adamı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Bağdat Caddesinde bir adam karısını tekme tokat dövdü. Yol kenarında park halinde bulunan araçların arasına sıkıştırdığı kadını döven adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Adamın çevredeki vatandaşlarla konuşmasını fırsat bilen kadın kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar kadına şiddet uygulayan adamın etrafını sararak duruma tepki gösterdi. Yaşanan kavgayı gören polis memurları adamı gözaltına aldı. Ancak kadının kocasından şikayetçi olmaması üzerine adamın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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