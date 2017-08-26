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Sokak ortasında kadını böyle dövdü!
Sokak ortasında kadını böyle dövdü!
İstanbul Maltepe'de bir adam, karısını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Vatandaşların tepki göstermesini fırsat bilen kadın kaçarak kocasının elinden kurtulurken olayı gören polis ise adamı gözaltına aldı.
26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:45
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