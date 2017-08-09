Soldado Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Fenerbahçe, Roberto Soldado transferinde mutlu sona ulaştı. Villarreal'in yıldız forvetiyle anlaşarak transferi bitirdi.

Fenerbahçe, uzun süredir arayış içinde olduğu forvet transferinde mutlu sona ulaştı ve Villarreal'in yıldız forveti Roberto Soldado'yla anlaşma sağladı.

Tarafların imzaları bugün ya da yarın atması beklenirken oyuncu da en kısa sürede İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE KURMAYLARI İSPANYA'YA ÇIKARMA YAPTI

Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya İspanya'ya adeta çıkarma yaptı. Soldado için masaya oturan sarı lacivertli yöneticiler Villareal yönetimiyle transferde anlaşma sağladı.

BİRİ İSPANYA'DAN BİRİ RUSYA'DAN

Sarı lacivertlilerin hedefindeki bir diğer isim olan Giuliano'ya ise kiralama teklifi yapıldı. Oyuncuyu satmak isteyen Zenit, bu teklife ilk başta olumlu yanıt vermedi.

Oyuncunun Rusya'dan ayrılmak istemesi sebebiyle transferde umudunu koruyan Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sinyaller aldı.

Yönetim, Zenit'e satın alma opsiyonlu yeni bir teklif yaparak bu transferi çözmeye çalışacak.

Fenerbahçe yönetiminin görüştüğü diğer isimler ise şöyle;

Babacar

Lucas Lima

Layun

Ansaldi

Lukasz Teodorczyk