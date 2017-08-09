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Soldado İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Soldado İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki forvet ilk açıklamalarını da yaptı.
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BİR DE BUNLAR VAR
Soldado İstanbul'a geldi
Katar ile ortak deniz tatbikatı sona erdi
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 07 08 2017
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 05 08 2017
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