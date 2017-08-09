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Soldado İstanbul'a geldi

Soldado İstanbul'a geldi 1
Fenerbahçe'nin yeni transferi Soldado İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki forvet ilk açıklamalarını da yaptı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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