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Soli Özel, Habertürk’e geri döndü

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Soli Özel, Habertürk’e geri döndü
Habertürk ile yollarını ayıran Soli Özel, gazetesine tekrar geri döndü.

Oda TV’de yer alan habere göre, Soli Özel’in 9 Aralık 2016 yılında Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğine seçildiği açıklandı. Özel’in seçildiğine ilişkin haber Doğan Yayın Grubu’nun gazetesi Hürriyet, haber kanalı CNN Türk ve Doğan Haber Ajansı’ndan yayınlandı. 

Bu haberlerden bir hafta sonra Soli Özel, Ciner Grubu yayın organı Habertürk ile yollarını ayrıldı. 

Bu durum “Soli Özel’in Habertürk’le yollarına ayırmasına Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğine seçilmesi neden oldu” şeklinde iddialara neden olmuştu.

Özel’in tekrar döndüğü gazetesindeki ilk yazısı bugün yayımlandı.

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