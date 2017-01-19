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SOLOTÜRK'ten klipli mesaj

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SOLOTÜRK'ten klipli mesaj
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Konya semalarında yaptığı eğitim uçuşuna ilişkin klip hazırladı.

Dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK gösteri ekibi, Konya semalarındaki eğitim uçuşuyla ilgili klip hazırladı.

SOLOTÜRK'ün sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan klipte, SOLOTÜRK Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar'ın kullandığı uçakta uçuş öncesi son hazırlıklar yapıldığı görülüyor.

Klipte 3. Ana Jet Üssünden havalandıktan sonra Konya semalarında çeşitli akrobatik hareketler yapan Günar'ın, "Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu' diyen Mevlana'nın yurdundan asil milletimize selam olsun. Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir." sözleri yer alıyor.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK aynı yerde

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasının ardından kapatılmış, bünyesindeki filo komutanlıkları lağvedilmişti.

Başkentteki filo komutanlığı lağvedilen SOLOTÜRK, Konya'ya taşınmıştı. SOLOTÜRK'ün de taşınmasıyla Konya'daki üs komutanlığı, akrobasi timlerinin merkezi durumuna geldi. Türk Yıldızları da üs komutanlığındaki diğer akrobasi timi olma özelliğini taşıyor.

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