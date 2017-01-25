Somali'de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde yer alan ve hükümet yetkililerin kaldığı bir otelin önünde bomba yüklü 2 araçla saldırı gerçekleştirildi.

Sağlık ekipleri, olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını belirterek, yaralılar arasında uluslararası basın organlarında çalışan 4 kameramanın bulunduğunu aktardı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan terör örgütü Eş-Şebab internetten yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.