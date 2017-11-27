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Son 1 ayda 3 ton esrar, 2.5 ton eroin ele geçirildi

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Son 1 ayda 3 ton esrar, 2.5 ton eroin ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gele geçirilenlerin bilançosunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 3 ton 41 kilogram esrar, 2 ton 439 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 21 Ekim-21 Kasım tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 ton 41 kilogram esrar, 2 ton 439 kilogram eroin, 3 milyon 317 bin ecstasy hap, 174 bin 708  kenevir, 16 bin 590 captagon hap, 887 kilogram kimyasal madde, 567 kilo 106 gram skunk, 6 bin 749 sentetik uyuşturucu, 37 kilo 42 gram sentetik kannabinoid, 34 kilo 430 gram afyon, 23 kilo 310 gram metamfetamin ile 6 kilo 399 gram kokaine el konuldu.

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