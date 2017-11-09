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Son 11 ayın bilançosu açıklandı

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Son 11 ayın bilançosu açıklandı
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son 11 ayda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 2304 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son 11 ayda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili olarak, "10 Ocak 2017'den itibaren etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü sayısı 2 bin 304. Bu gerçekten bu konuda verilen mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu gösteren en güzel sonuçlardan bir tanesi." diye konuştu.

Bakan Canikli, Hakkari'deki terör saldırısında ele geçirilen silahlara ilişkin, "YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu, aynı yerden komuta edildiği, aynı terörist havuzundan beslendiğini hem ifade ettik hem de bunu belgeleriyle, fotoğraflarıyla kendilerine takdim ettik. Sadece Amerika'ya değil, İngiltere, İspanya, Arnavutluk ve başka ülkelere de hazırladığımız bu çalışmayı takdim ettik. Orada özellikle bir tanksavar silahı AT-4'ün koalisyonun, Amerika'nın YPG'ye verdiği silahlardan olduğunu düşündüğümüzü fotoğraflarıyla birlikte paylaştık en net şekilde." ifadelerini kullandı.

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