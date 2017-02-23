Bugünkü YENİÇAĞ »

Son 5 yılın en düşük seviyesinde!

»
Son 5 yılın en düşük seviyesinde!
Bankanın toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 749 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, Türk Lirası'nı desteklemek için alınan bir dizi tedbirin ardından Ağustos 2012'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Bankanın toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 749 milyon dolar azalışla 105 milyar 371 milyon dolara geriledi. 

SON ÜÇ AYIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 17 Şubat ile biten haftada Merkez Bankası'nin brüt döviz rezervleri 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 89 milyar 50 milyon dolara indi. Rezervlerdeki bu düşüş son üç ayın en büyük düşüşünü işaret ediyor. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 92 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 16 milyar 321 milyon dolar oldu. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 749 milyon dolar azalışla 105 milyar 371 milyon dolara geriledi.

Turkey Macro View Consulting idari direktörü İnanç Sözer, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, rezervlerdeki düşüşün büyük oranda Merkez'in tahvil ödemesi yapan Hazine'ye sattığı Dövizden kaynaklandığını söyledi ve TL'yi desteklemek için gerçekleştirilen döviz takas ihalelerinin de bu azalmada payı olduğunu söyledi.

Sözer, "Resmi rezervledeki düşüş şu anda büyük bir endişe kaynağı olmayabilir, zira küresel durum gelişen piyasaların lehine," dedi ve "Ancak döviz yatırımcıları önümüzdeki dönemde rezervlerin nasıl artırılacağını merak ediyor" şeklinde görüş bildirdi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

tablo.png

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Benzine indirim geldiBenzine indirim geldiSon 5 yılın en düşük seviyesinde!Son 5 yılın en düşük seviyesinde!Sicil affı ile ilgili önemli uyarı!Sicil affı ile ilgili önemli uyarı!Dolarda büyük düşüş!Dolarda büyük düşüş!Sanal harcama 70 Milyar TL!Sanal harcama 70 Milyar TL!Paralardan Atatürk kalkacak mı?Paralardan Atatürk kalkacak mı?Enstrümanları çalanlar kim?..Enstrümanları çalanlar kim?..Artık onlar da yeşil pasaport alacak!Artık onlar da yeşil pasaport alacak!'Varlık Fonu'nu Obama ve Clinton pazarlayacak'Varlık Fonu'nu Obama ve Clinton pazarlayacakİflâs etmeyen esnafa yardım yok!İflâs etmeyen esnafa yardım yok!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti