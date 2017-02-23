Son 5 yılın en düşük seviyesinde!

Bankanın toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 749 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, Türk Lirası'nı desteklemek için alınan bir dizi tedbirin ardından Ağustos 2012'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Bankanın toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 749 milyon dolar azalışla 105 milyar 371 milyon dolara geriledi.

SON ÜÇ AYIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 17 Şubat ile biten haftada Merkez Bankası'nin brüt döviz rezervleri 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 89 milyar 50 milyon dolara indi. Rezervlerdeki bu düşüş son üç ayın en büyük düşüşünü işaret ediyor. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 92 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 16 milyar 321 milyon dolar oldu. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 749 milyon dolar azalışla 105 milyar 371 milyon dolara geriledi.

Turkey Macro View Consulting idari direktörü İnanç Sözer, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, rezervlerdeki düşüşün büyük oranda Merkez'in tahvil ödemesi yapan Hazine'ye sattığı Dövizden kaynaklandığını söyledi ve TL'yi desteklemek için gerçekleştirilen döviz takas ihalelerinin de bu azalmada payı olduğunu söyledi.

Sözer, "Resmi rezervledeki düşüş şu anda büyük bir endişe kaynağı olmayabilir, zira küresel durum gelişen piyasaların lehine," dedi ve "Ancak döviz yatırımcıları önümüzdeki dönemde rezervlerin nasıl artırılacağını merak ediyor" şeklinde görüş bildirdi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):



