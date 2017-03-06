Son anket sonuçları Erdoğan'ı kızdırdı!

16 Nisan'daki Anayasa değişikliği için yapılacak referanduma 40 gün kaldı. Süre azaldıkça evetçiler, hayırcılar, kararsızlar anket sonuçlarını merak ediyor. Peki son anket sonuçlarında durum ne?

16 Nisan'daki Anayasa değişikliği için yapılacak referanduma sadece 40 gün kaldı. Sandık başına gidecek vatandaşlar evet veya hayır oyu kullanacaklar. Her seçim öncesinde olduğu gibi referandum için de anketler düzenlenmeye devam ediyor. Herkes anket sonuçlarını merak ediyor. İşte anket sonuçlarına göre son durumlar...

Themis Araştırma A.Ş. tarafından 21.YY Türkiye Enstitüsü için referandum araştırması yapıldı. 10-18 Şubat tarihlerini kapsayan son ankete göre; kararsızlar dağıtıldığında Hayır yüzde 57.6, Evet ise yüzde 42.4 olarak belirlendi.

Gezici Araştırma'nın yaptığı son ankete göre “evet” diyenlerin oranı yüzde 43,7’yken, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 45,7. Kararsızlar dağıtıldığında ise “evet”in oranı yüzde 48,9’a, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 51,1’e çıkıyor.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı araştırma sonucunda 16 Nisan’daki referandumda yüzde 56.4 Hayır, yüzde 43.6 Evet oyu çıkacağı tahmin edildi.

16 NİSAN REFERANDUMUNDA OY KULLANICAKLARIN DİKKATİNE

Seçmen kütükleri 10 Mart 2017’de kesinleşecek ve 12 Mart’ta da seçmenlerin nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı ilan edilecek. Seçmenler 16 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar oy kullanabilecekler.