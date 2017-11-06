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Son bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildi

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Son bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 80 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda80 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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