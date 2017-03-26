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Son seçimleri bilen SONAR, dev anketin sonuçlarını açıkladı

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Son seçimleri bilen SONAR, dev anketin sonuçlarını açıkladı
SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan anketin sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, 16 Nisan'da oy kullanacak vatandaşların yüzde 51,2'si 'hayır', yüzde 48,98'i 'evet' oyu kullanacak.

Sonar Araştırma tarafından her 2 ayda bir yapılan kamuoyu araştırmalarında Mart 2017 araştırma sonucu belli oldu.

16 Nisan referandumuna dair kamuoyu araştırması 26 ilde, 10-24 Mart tarihleri arasında ve 5.000 kişi ile gerçekleştirildi.

Sonuçlar ise oldukça dikkat çekici:

SONAR Araştırma’nın Mart ayı referandum anketine göre; “Evet” oyu verecek olanlar %48,98’de kalırken, “Hayır” oyu verecek olanlar ise %51,02 ile önde gözüküyor.

KARARSIZLAR “HAYIR” EĞİLİMLİ

Sonar Araştırma A.Ş.’nin sahibi Hakan Bayrakçı, araştırmada kararsızlar ve görüşünü belirtmeyenlerin, yüz yüze anket yapılırken, ifadeleri ve tutumları incelenmiş ve bu kişilerin daha çok “Hayır” eğilimlerini söylemeye çekinen vatandaşlar olduğu saptandığını belirtti.

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