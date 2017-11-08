Sönmezateş'in "FETÖ'cü generaller" listesi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü davasında, daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayıp yönetme iddiası ile mahkûm edilen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de savunma yaptı.

Savunmanın, önemli bulduğum bazı bölümlerine, hiç yorum yapmadan dikkatinizi çekmek istiyorum.

Sönmezateş, "Hiçbir imamın, tarikat şeyhinin önünde diz çökmedim, el öpmedim. Sosyal demokratım, Mustafa Kemal Atatürkçüyüm. Laz'ım, Sünni'yim, Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim bu kadar. Gülen'i almak mı istiyorsunuz, alın gelin, beni karıştırmayın. FETÖ'cü olmadım, olmayacağım. 115 bin yılla yargılanıyorum, FETÖ'cülük 15 yıl, bunu asla kabul etmiyorum. 115 bin yıl yatarım, FETÖ'cülüğü kabul etmem." dedi.

Sönmezateş, halka rağmen İstanbul'da köprü kapatılarak darbe başlatılmasını "dangalaklık" olarak nitelendirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin görevin, Semih Terzi tarafından 13 Temmuz'da kendisine bildirildiğini aktaran Sönmezateş, "Bekletilmeyle ilgili olarak, telefon Akıncı'dan mı geldi?" sorusu üzerine, "Bir özel kuvvet tarafı var, bir hava kuvvetleri tarafı var. Böyle bir kazığı insan hayatında bir kez yer, onu da yedik zaten, 4 saat bekletildik." dedi.

Sönmezateş, darbenin nasıl, kimler tarafından yönetildiğine ilişkin soruyu da "Ben emir komuta zinciri içinde olduğunu zannediyordum. Değilmiş. Bana da buna inanmak düşüyor. Semih Terzi, net bir şekilde emir komuta zinciri içinde olduğunu söyledi. Keşke yaşasaydı. Eğer ölmeseydi Özel Kuvvetlere 'Siz manyak mısınız? Cumhurbaşkanı İstanbul'da, görev iptal.' derdi ama öldüğü için diyemedi. Terzi öldükten 20-25 dakika sonra, bütün dünya Cumhurbaşkanının İstanbul'da olduğunu bilirken biz Marmaris'e gittik. Akıl alır gibi değil. İçime koyuyor da o yüzden." diye cevaplandırdı.

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"Akıncı'da size emir veren yüksek rütbeliler kimdi?" sorusu üzerine Sönmezateş, "Herkes ne emir verdiyse konuşsun. Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz. Bunlara cevap vereceğim ve beni yaşatacaklar mı? O yüzden bu kadar yeterli. Yapmayın lütfen." dedi.

Sönmezateş, bir başka soruya "Darbe girişimini ordudaki safkan FETÖ'cüler yaptı diyorsanız yazık edersiniz, insan aklıyla oynanmış olur. Bu kadar insan emir komuta zinciri var zannediyordu." cevabını verdi.

"FETÖ'nün etkili olduğu bir dönemde generalliğe terfi ettirildiği" hatırlatılan Sönmezateş, karacıların teklifiyle terfi ettirildiğini, terfisinin altında Cumhurbaşkanının imzasının olduğunu söyledi.

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"Odanızda FETÖ ile ilgili bir listenin olduğundan bahsettiniz. Bu liste kaç kişilikti? Bilgi kaynağınız neydi? Bu listeyi içerik olarak legal veya illegal kimlerle paylaştınız?" sorusuna Sönmezateş, "Bunu Genelkurmay'da paylaştığım komutanlarım var. O liste generaller ve kurmay albay seviyesiyle bitiyor. Devletimizin haberi var. O, benim sigortamdı. Hep bir yerde tutmaya özen gösterdim. Fakat o listede olup da şu anda terfi etmiş çok kritik yerlerde olanlar var." diye cevaplandırdı.

Bu listeyi, gelecekte başına bir durum gelmesi durumunda kullanmayı düşündüğünü belirten Sönmezateş, listeyi MİT'e, orgeneral ve korgeneral düzeyinde komutanlarına ilettiğini söyledi.

"Bu darbeyi görünmeyen kralın emriyle yaptım, onun makamına güvendim." dediği hatırlatılan Sönmezateş, "Kral"ın kim olduğu sorusuna "Bütün bu komuta yapısının işin içinde olduğunu sanıyordum, değilmiş." diye cevap verdi.

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Mahkeme başkanının ve müdahil avukatların sorularından ve Sönmezateş'in cevaplarından, darbenin iç yüzünün hala anlaşılamadığı belli oluyor!

15 Temmuz gecesi gerçekte neler olup bittiğini ancak itiraf olursa öğrenebileceğiz...