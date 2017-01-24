Soruları sınavdan önce alıp Kaymakam olmuşlar!

Tokat'ta FETÖ/PDY mülkiye örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan 15 kaymakam, sınavdan bir gün önce soruları cevaplarıyla birlikte aldıklarını itiraf etti.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'yla ilgili soruşturma sürüyor.

44 kaymakamın tutuklandığı, 40 kaymakamın ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu soruşturmada alınan ifadeler, örgütün iç yüzünü ortaya çıkarıyor. Alınan ifadelerde, örgüt üyeleri tarafından 'mahrem hizmeti' olarak adlandırılan 'A Tipi memur evleri'nde kaymakam adaylarına, sınavdan bir gün önce soruların cevapları ile getirildiği belirlendi. Ayrıca 15 itirafçı kaymakam, kendilerine bir gün önce verilen sınav soruları sayesinde başarı sağladıklarını itiraf etti.

Bir kaymakam adayının ise ifadesinde, A Tipi memur evlerinde kendisine altı farklı sınav sorusunun cevapları ile birlikte geldiğini ve kendisinin kaymakamlığı seçtiğini söylediği öğrenildi.