Sosyal medya Başkanlık için ayağa kalktı

Sosyal medyadan Başkanlık sistemine ve AKP ile el sıkışan Bahçeli'ye tepki yağıyor.

Meclis'te ve referandumda 'evet' oyu kullanacağını açıklayan Devlet Bahçeli'ye ve yeni Anayasa'ya tepkiler çığ gibi büyüyor...

AKP, Bahçeli'nin desteğiyle Anayasa teklifinin ilk tur oylamasında istediğini alırken, AKP' ve MHP'li vekillerden toplamda 10 oy fire verildi.

SOSYAL MEDYADAN ÇOK SERT TEPKİ

MHP'yi "AKP'nin arka bahçesi" pozisyonuna getiren ve Anayasa oylamasında teklifin geçmesi için yoğun mesai harcayan Bahçeli'ye sosyal medya kullanıcıları da çok sert tepki gösterdi.

Başkanlık sistemini istemeyen yüz binlerce vatandaş, attıkları tepki tweetleri ile UcundaÖLÜM OlsadaHAYIRde tag'inin birinci sıradan Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları: