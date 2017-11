Sosyal medya Karabağ taraftarlarının koreografisini konuşuyor

Azerbaycan ekibi Karabağ'ın taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçı için çarpıcı bir koreografi hazırladı. Maçın başlamasına dakikalar kala gösterilen koreografi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ’ın, Atletico Madrid’le oynadığı maçta yapılan koreografi Türkiye'de gündem olmuştu.

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, hazırlanan koreografiyle dalga geçerek, köşe yazısında “Tarihinde ilk kez şampiyonlar Ligi’ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ, ilk puanını evinde Atletico Madrid’e karşı aldı. 0-0 biten maçtan en ilginç görüntü ise Karabağ taraftarlarının A4 kağıtlarına ‘Qarabağ’ yazıp şeffaf dosyaya koyup koreografi yapmalarıydı. Futbol tarihinin en fakir, en ezik, en komik koreografisi bu olsa gerek. Olsun, yavaş yavaş onlar da öğrenecek futbol kültürünü” ifadelerini kullanmıştı.

Sabah gazetesi, Türk sporseverlerin ve Karabağ taraftarlarının yoğun tepkileri üzerine yazıyı internet sitesinden kaldırmıştı.

KARABAĞ'DA ANLAMLI KOREOGRAFİ

Karabağ taraftarları, bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Chelsea maçı öncesi çarpıcı bir koreografiye imza attı.

Karabağ taraftarlarının hazırladığı QARABAĞ AZERBAYCAN koreografisi sosyal medyada geniş yankı bulurken, içinde ayyıldız bulunan "Far away from home but where you belong" (Evden uzak ama ait olduğu yerde) yazılı dev pankart dikkat çekti.

İşte o koreografi: