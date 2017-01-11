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'Sosyal medya' operasyonu: 40 gözaltı

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'Sosyal medya' operasyonu: 40 gözaltı
Şanlıurfa'da, sosyal medya hesaplarından "PKK propagandası" yaptıkları iddia edilen 40 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde, sosyal medya operasyonu başlattı. Evlerinde yapılan aramada bazı bilgisayar ve örgütsel dokümanlara el konulan 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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