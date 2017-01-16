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Sosyal medya Selçuk Ulaş için ayağa kalktı

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Sosyal medya Selçuk Ulaş için ayağa kalktı
Sosyal medya, PKK'lı öğrenciler tarafından linç edilmeye çalışılan Selçuk Ulaş için ayağa kalktı. Ulaş'ın tutuklanmasına sosyal medyadan tepki yağıyor...

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21 Mayıs 2015'te, Ankara Kızılay'da PKK'lı 2 öğrencinin saldırısına uğrayan Selçuk Ulaş, çıkan arbedede PKK'lı öğrencilerden birini bacağından yaralamıştı. 

Suçsuz olduğu anlaşılınca mahkeme heyetince serbest bırakılan Ulaş'a, adliye içinde onlarca PKK'lı öğrenci linç girşiminde bulunmuştu.

Tekrar gözaltına alınan Selçuk Ulaş'ın, "kaçma şüphesi" sebebiyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.

MERAL AKŞENER'DEN DE ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Selçuk Ulaş'ın tutuklanma kararına MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener ve sosyal medya kullanıcılarından çok sert tepki geldi. Selçuk Ulaş'la ilgili tepki tweeti atan on binlerce sosyal medya kullanıcısı, #SelçukUlaş tag'inin 7. sıradan Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tepkilerden bazıları:

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