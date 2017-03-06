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Sosyal medya yalnızlığı artırıyor
ABD’li psikologlar Twitter, Facebook, İnstagram, Snapchat, Tumblr ve Pinterest gibi web sitelerinin insanlara kendilerini yalnız hissettirdiğini söylüyor.
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BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 02 2017
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 31 12 2016
Beşiktaş'ı yakan Thompson için kendi ülkesinde bu manşet atıldı
Şehit kaymakam son yolculuğuna uğurlandı
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