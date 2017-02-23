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Sosyal medyada teröre taviz yok!

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Sosyal medyada teröre taviz yok!
Tekirdağ'da terör örgütü El-Kaide'yi övücü paylaşımda bulunan kişi tutuklandı.

Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü El-Kaide'yi öven bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü El-Kaide'yi öven paylaşımda bulunduğu iddiasıyla N.Y. gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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