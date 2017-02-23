Sosyal medyada teröre taviz yok!
Tekirdağ'da terör örgütü El-Kaide'yi övücü paylaşımda bulunan kişi tutuklandı.
Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü El-Kaide'yi öven bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü El-Kaide'yi öven paylaşımda bulunduğu iddiasıyla N.Y. gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.